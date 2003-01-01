Питомник саженцев, растений и деревьев «ГрандСад»

Главным плюсом вишни является то, что она очень морозоустойчивая и прекрасно плодоносит на любой почве. Если вы высаживаете вишню весной, то желательно это делать в апреле.

После посадки дерево необходимо полить и хорошо удобрить торфом и перегноем. Если почва была хорошо удобрена, то последующие 2 года её можно не удобрять, а только рыхлить. Обильное удобрение начнётся после того, как вишня начнёт плодоносить.

При рыхлении не нужно слишком глубоко копать, так как корни расположены близко к поверхности и их можно повредить.

У вишни хорошая адаптация, но сорт все же лучше выбирать более подходящий для подмосковного региона ( в нашем каталоге все сорта адаптированы к московскому климату).

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