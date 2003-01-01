Питомник плодовых и декоративных растений

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Питомник саженцев, растений и деревьев «ГрандСад»

Уточняйте наличие саженцев и возможность доставки по телефону +7(967)254-37-96,
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Цены актуальны на

Внимание! Питомник осуществляет предварительный заказ саженцев оптом и в розницу на весну 2021.  Для заказа свяжитесь с менеджерами любым удобным для Вас способом!

При заказе от 20 000 скидка - 5%

При заказе от 50 000 скидка 10%

Стоимость доставки уточняйте у менеджера.

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Можжевельник

Интернет магазин саженцев «ГрандСад» предлагает Вам большой ассортимент плодовых и декоративных растений. Все наши саженцы полностью адаптированы к климату Московской области и безболезненно приживаются. А это значит, что Вы получите сильные и здоровые растения по самым выгодным ценам.

Популярные сорта саженцев

Яблоня «Славянка» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Славянка»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✘ Нет в наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Айдаред» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Айдаред»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Ветеран» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Ветеран»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Россиянка» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Россиянка»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Апорт Кроваво-красный» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Апорт Кроваво-красный»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✘ Нет в наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Ред Делишес» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Ред Делишес»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Рождественское» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Рождественское»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Гренни Смит» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Гренни Смит»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Орловское полосатое» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Орловское полосатое»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Ранетка Пурпуровая» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Ранетка Пурпуровая»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Яблоня «Имрус» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Имрус»

Сбор урожая25 сентября-5 октября
✔ В наличии

Цена: от 600 р.
Кизил «Алеша» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Кизил «Алеша»

Сбор урожаяАвгуст
✔ В наличии

Цена: от 1 000 р.

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Памятка садоводу

Яблоня - саженцы и крупномеры
Яблоня - особенности посадки и ухода

Наверное, одно из самых неприхотливых плодовых деревьев. Ещё один плюс яблони - это большое количество сортов на любой вкус и простота в уходе. При посадке в почву желательно добавить торф и перегной. Если саженец, совсем маленький обязательно вбейте около него колышек, который будет служить ему опорой.

Основной уход:

  • подкормка;
  • формирование кроны;
  • полив.

Самое удачное время для посадки весной – это апрель, начало мая. Главное чтобы было достаточно тепло. Чтобы саженцы прижились, лунку необходимо хорошо удобрить, а саженец после посадки почаще поливать.

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Груша - саженцы и крупномеры
Груша - особенности посадки и ухода

Идеальный сосед яблони - это груша. Оптимальное время для посадки груши весной - конец апреля.

Дерево груши неприхотливое, но ему требуется больше тепла и света, чем яблони.

Ямы для посадки груши желательно удобрить ещё с осени, в крайнем случаи весной за 2 недели перед посадкой. Удобряем почву перегноем или компостом, а непосредственно перед посадкой калийной солью.

Уход за грушами тоже довольно прост. Единственное, что груша не любит тесноты. Грушу желательно сажать на краях сада, где больше света.

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Вишня - саженцы и крупномеры
Вишня - особенности посадки и ухода

Главным плюсом вишни является то, что она очень морозоустойчивая и прекрасно плодоносит на любой почве. Если вы высаживаете вишню весной, то желательно это делать в апреле.

После посадки дерево необходимо полить и хорошо удобрить торфом и перегноем. Если почва была хорошо удобрена, то последующие 2 года её можно не удобрять, а только рыхлить. Обильное удобрение начнётся после того, как вишня начнёт плодоносить.

При рыхлении не нужно слишком глубоко копать, так как корни расположены близко к поверхности и их можно повредить.

У вишни хорошая адаптация, но сорт все же лучше выбирать более подходящий для подмосковного региона ( в нашем каталоге все сорта адаптированы к московскому климату). 

Выбрать и купить саженцы и крупномеры вишни

Слива - саженцы и крупномеры
Слива - особенности посадки и ухода

Самое подходящее время для высадки саженца – весна.

При посадке добавляется весь комплекс минеральных компонентов. Плодородный слой земли размешивают с компостом или перегноем, присоединяют суперфосфата, древесную золу. Созданной смесью засыпают саженец. Последующие 3 года почву под сливой можно не удобрять.

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