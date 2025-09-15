Питомник плодовых и декоративных растений

8 (967) 254-37-96

info@grandsad.ru

Товаров: 0 шт.

На сумму: 0 р.

slide-01
slide-02
slide-03
slide-04
slide-05
slide-06
slide-07
slide-08

Питомник саженцев, растений и деревьев «ГрандСад»

Уточняйте наличие саженцев и возможность доставки по телефону +7(967)254-37-96,
по WhatsApp. или по Viber
Цены актуальны на весну 2020

Разделы каталога

Плодовые деревья

Плодовые кустарники

Лиственные деревья

Декоративные кустарники

Цветы

Ландшафтный дизайн

Рулонный газон

Популярные категории

Яблоня

Колоновидная яблоня

Груша

Колоновидная груша

Абрикос

Слива

Колоновидная слива

Черешня

Персик

Алыча

Жимолость

Калина садовая

Интернет магазин саженцев «ГрандСад» предлагает Вам большой ассортимент плодовых и декоративных растений. Все наши саженцы полностью адаптированы к климату Московской области и безболезненно приживаются. А это значит, что Вы получите сильные и здоровые растения по самым выгодным ценам.

Популярные сорта саженцев

Слива «Анна Шпет» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Слива «Анна Шпет»

Сбор урожая15-25 сентября

Цена: от 600 р.
Арония черноплодная «Арон» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Арония черноплодная «Арон»

Сбор урожаяАвгуст

Цена: от 450 р.
Яблоня «Айдаред» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Яблоня «Айдаред»

Сбор урожая25 сентября-5 октября

Цена: от 600 р.
Абрикос «Айсберг» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Абрикос «Айсберг»

Сбор урожаяИюль

Цена: от 600 р.
Абрикос «Ананасный» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Абрикос «Ананасный»

Сбор урожая5-15 июля

Цена: от 600 р.
Виноград «Альфа» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Виноград «Альфа»

Сбор урожаяСентябрь

Цена: от 350 р.
Виноград «Аркадия» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Виноград «Аркадия»

Сбор урожаяСентябрь

Цена: от 350 р.
Абрикос «Алеша» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Абрикос «Алеша»

Сбор урожая25 июля-5 августа

Цена: от 600 р.
Слива «Аленушка» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Слива «Аленушка»

Сбор урожая25 июля-5 августа

Цена: от 600 р.
Актинидия «Аргута» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Актинидия «Аргута»

Сбор урожаяСентябрь

Цена: от 700 р.
Колоновидная яблоня «Арбат» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Колоновидная яблоня «Арбат»

Сбор урожая20 августа - 10 сентября

Цена: от 600 р.
Жимолость «Амфора» саженцы в питомнике ГРАНДСАД

Жимолость «Амфора»

Сбор урожаяИюль

Цена: от 350 р.

Памятка садоводу

Яблоня - саженцы и крупномеры
Яблоня - особенности посадки и ухода

Наверное, одно из самых неприхотливых плодовых деревьев. Ещё один плюс яблони - это большое количество сортов на любой вкус и простота в уходе. При посадке в почву желательно добавить торф и перегной. Если саженец, совсем маленький обязательно вбейте около него колышек, который будет служить ему опорой.

Основной уход:

  • подкормка;
  • формирование кроны;
  • полив.

Самое удачное время для посадки весной – это апрель, начало мая. Главное чтобы было достаточно тепло. Чтобы саженцы прижились, лунку необходимо хорошо удобрить, а саженец после посадки почаще поливать.

Выбрать и купить саженцы и крупномеры яблони

Груша - саженцы и крупномеры
Груша - особенности посадки и ухода

Идеальный сосед яблони - это груша. Оптимальное время для посадки груши весной - конец апреля.

Дерево груши неприхотливое, но ему требуется больше тепла и света, чем яблони.

Ямы для посадки груши желательно удобрить ещё с осени, в крайнем случаи весной за 2 недели перед посадкой. Удобряем почву перегноем или компостом, а непосредственно перед посадкой калийной солью.

Уход за грушами тоже довольно прост. Единственное, что груша не любит тесноты. Грушу желательно сажать на краях сада, где больше света.

Выбрать и купить саженцы и крупномеры груши

Вишня - саженцы и крупномеры
Вишня - особенности посадки и ухода

Главным плюсом вишни является то, что она очень морозоустойчивая и прекрасно плодоносит на любой почве. Если вы высаживаете вишню весной, то желательно это делать в апреле.

После посадки дерево необходимо полить и хорошо удобрить торфом и перегноем. Если почва была хорошо удобрена, то последующие 2 года её можно не удобрять, а только рыхлить. Обильное удобрение начнётся после того, как вишня начнёт плодоносить.

При рыхлении не нужно слишком глубоко копать, так как корни расположены близко к поверхности и их можно повредить.

У вишни хорошая адаптация, но сорт все же лучше выбирать более подходящий для подмосковного региона ( в нашем каталоге все сорта адаптированы к московскому климату). 

Выбрать и купить саженцы и крупномеры вишни

Слива - саженцы и крупномеры
Слива - особенности посадки и ухода

Самое подходящее время для высадки саженца – весна.

При посадке добавляется весь комплекс минеральных компонентов. Плодородный слой земли размешивают с компостом или перегноем, присоединяют суперфосфата, древесную золу. Созданной смесью засыпают саженец. Последующие 3 года почву под сливой можно не удобрять.

Выбрать и купить саженцы и крупномеры сливы