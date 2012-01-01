Питомник плодовых и декоративных растений

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Купить саженцы в Москве и Московской области

Прилавки супермаркетов ломятся от обилия фруктов, ягод и овощей, завезенных из-за границы. Увы, несмотря на красивый внешний вид, они буквально напичканы удобрениями, стимуляторами роста и прочей «химией». Чтобы сохранить всю пользу яблок, груш и алычи, стоит заглянуть в наш питомник саженцев и создать свой собственный сад на участке.

Питомник "ГрандСад приветствует Вас на страницах нашего сайта и предлагает широкий ассортимент саженцев растений,плодовых деревьев и кустарников, декоративных культур, лиственных и хвойных деревьев и кустарников. У нас есть все, чтобы Вы могли облагородить участок и вырастить сад своей мечты.

Плодовые деревья

Плодовые деревья
Яблоня
Яблоня
Колоновидная яблоня
Колоновидная яблоня
Груша
Груша
Колоновидная груша
Колоновидная груша
Абрикос
Абрикос
Слива
Слива
Колоновидная слива
Колоновидная слива
Черешня
Черешня
Черевишня
Черевишня
Персик
Персик
Колоновидный персик
Колоновидный персик
Вишня
Вишня
Колоновидная вишня
Колоновидная вишня
Алыча
Алыча
Плодовые кустарники

Плодовые кустарники
Актинидия
Актинидия
Арония черноплодная
Арония черноплодная
Бузина черная
Бузина черная
Виноград
Виноград
Вишня войлочная
Вишня войлочная
Голубика
Голубика
Ежевика
Ежевика
Жимолость
Жимолость
Ирга канадская
Ирга канадская
Йошта
Йошта
Калина садовая
Калина садовая
Клубника
Клубника
Крыжовник
Крыжовник
Кизил
Кизил
Лимонник Китайский
Лимонник Китайский
Малина
Малина
Облепиха
Облепиха
Смородина
Смородина
Лиственные деревья

Лиственные деревья
Декоративные кустарники

Декоративные кустарники
Хвойные деревья и кустарники

Хвойные деревья и кустарники
Ель
Ель
Туя
Туя
Сосна
Сосна
Можжевельник
Можжевельник
Цветы

Цветы
Розы
Розы
Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайн
Рулонный газон

Рулонный газон

Вырастить красивый и ухоженный сад - достаточно сложная работа, требующая много усилий и времени. Самым важным этапом в этом непростом деле - качественный посадочный материал, к выбору которого стоит относиться с особым вниманием. Ведь ошибка в выборе может стоить очень дорого - плодовые деревья и кустарники не будут плодоносить, или, что еще хуже - вообще не приживутся. В интернет-магазине "ГрандСад" Вы найдете только качественные саженцы, адаптированные к климатическим условиям Подмосковья и по самым доступным ценам. 

В нашем питомнике представлен широкий ассортимент высококачественного посадочного материала:

  • декоративные кустарники и деревья - помогут создать оригинальный и неповторимый ландшафт в саду. В каталоге представлены - сирень, гортензия, магнолия, рододендрон и многое другое
  • фруктовые и ягодные культуры - дадут богатый и полезный урожай. В нашем магазине вы можете купить саженцы персика, яблони, черешни, алычи, ежевики, голубики и прочее
  • хвойные кустарники - сосна, ель, туя, можжевельник - идеальное решение для любой ландшафтной идеи. 
  • саженцы цветов - древовидные пионы, английские и плетистые розы - помогут создать живописный и гармоничный сад 

Показатели качества саженцев:

  • корневая система посадочного материала должна быть здоровой и хорошо развитой
  • развитые плодовые растения должны иметь не менее четырех корешков
  • у качественного саженца должна быть хорошо развитая система ствола
  • ствол и ветки не должны иметь повреждений

Все эти условия необходимы для успешного и быстрого процесса адаптации и хорошей приживаемости саженцев.

Наша цель - обеспечить Вас качественным посадочным материалом, поэтому мы предлагаем - широкий ассортимент, доступные цены, 100% соответствие сорта и обязательную маркировку саженцев.

Как купить саженцы в питомнике "ГрандСад"?

  1. Выберите какие именно саженцы Вам нужны и в каком количестве. Если у Вас возникнут вопросы по поводу тех или иных сортов саженцев относительно цены, ухода, посадки или стоимости доставки - Вы всегда можете позвонить нашим менеджерам, они окажут Вам грамотную консультацию и подробно ответят на каждый вопрос.
  2. Оформить заказ самостоятельно или по телефону. Оплата товара может быть произведена при получении.
  3. Мы предлагаем доставку в любую точку Москвы и Московской области, стоимость доставки оговаривается с менеджером. Также Вы можете забрать посадочный материал самостоятельно из нашего питомника в городе Раменское. 

Купить саженцы из питомника в городе Раменское выгодно, ведь мы гарантируем высококачественный посадочный материал и заботливый сервис. Все саженцы выращены в Подмосковье, а значит легко приживаются и прекрасно проходят аклиматизацию. 