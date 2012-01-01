Купить саженцы в Москве и Московской области

Вырастить красивый и ухоженный сад - достаточно сложная работа, требующая много усилий и времени. Самым важным этапом в этом непростом деле - качественный посадочный материал, к выбору которого стоит относиться с особым вниманием. Ведь ошибка в выборе может стоить очень дорого - плодовые деревья и кустарники не будут плодоносить, или, что еще хуже - вообще не приживутся. В интернет-магазине "ГрандСад" Вы найдете только качественные саженцы, адаптированные к климатическим условиям Подмосковья и по самым доступным ценам.
В нашем питомнике представлен широкий ассортимент высококачественного посадочного материала:
- декоративные кустарники и деревья - помогут создать оригинальный и неповторимый ландшафт в саду. В каталоге представлены - сирень, гортензия, магнолия, рододендрон и многое другое
- фруктовые и ягодные культуры - дадут богатый и полезный урожай. В нашем магазине вы можете купить саженцы персика, яблони, черешни, алычи, ежевики, голубики и прочее
- хвойные кустарники - сосна, ель, туя, можжевельник - идеальное решение для любой ландшафтной идеи.
- саженцы цветов - древовидные пионы, английские и плетистые розы - помогут создать живописный и гармоничный сад
Показатели качества саженцев:
- корневая система посадочного материала должна быть здоровой и хорошо развитой
- развитые плодовые растения должны иметь не менее четырех корешков
- у качественного саженца должна быть хорошо развитая система ствола
- ствол и ветки не должны иметь повреждений
Все эти условия необходимы для успешного и быстрого процесса адаптации и хорошей приживаемости саженцев.
Наша цель - обеспечить Вас качественным посадочным материалом, поэтому мы предлагаем - широкий ассортимент, доступные цены, 100% соответствие сорта и обязательную маркировку саженцев.
Как купить саженцы в питомнике "ГрандСад"?
- Выберите какие именно саженцы Вам нужны и в каком количестве. Если у Вас возникнут вопросы по поводу тех или иных сортов саженцев относительно цены, ухода, посадки или стоимости доставки - Вы всегда можете позвонить нашим менеджерам, они окажут Вам грамотную консультацию и подробно ответят на каждый вопрос.
- Оформить заказ самостоятельно или по телефону. Оплата товара может быть произведена при получении.
- Мы предлагаем доставку в любую точку Москвы и Московской области, стоимость доставки оговаривается с менеджером. Также Вы можете забрать посадочный материал самостоятельно из нашего питомника в городе Раменское.
Купить саженцы из питомника в городе Раменское выгодно, ведь мы гарантируем высококачественный посадочный материал и заботливый сервис. Все саженцы выращены в Подмосковье, а значит легко приживаются и прекрасно проходят аклиматизацию.