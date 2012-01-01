Купить саженцы в Москве и Московской области

Прилавки супермаркетов ломятся от обилия фруктов, ягод и овощей, завезенных из-за границы. Увы, несмотря на красивый внешний вид, они буквально напичканы удобрениями, стимуляторами роста и прочей «химией». Чтобы сохранить всю пользу яблок, груш и алычи, стоит заглянуть в наш питомник саженцев и создать свой собственный сад на участке.

Питомник "ГрандСад приветствует Вас на страницах нашего сайта и предлагает широкий ассортимент саженцев растений,плодовых деревьев и кустарников, декоративных культур, лиственных и хвойных деревьев и кустарников. У нас есть все, чтобы Вы могли облагородить участок и вырастить сад своей мечты.